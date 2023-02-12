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09:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Фанаты выбросили на площадку «батон хлеба» в честь гола Панарина

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. «Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде обыграл «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: Reuters

Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу «синерубашечников». Главным героем матча стал российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, который набрал 5 очков (4 гола и 1 передача). После того, как россиянин оформил хет-трик, болельщики клуба из Нью-Йорка по традиции выбросили на лед головные уборы. Один из фанатов поступил оригинально и вместо кепки кинул на площадку игрушечный батон хлеба.

Артемий Панарин имеет прозвище Хлебушек. В оригинале на английском языке оно звучит Bread Man. Россиянина стали так называть из-за того, что его фамилия созвучна сетью булочных в США Panera Bread.

Каролина
2:6
0:1, 2:1, 0:4
Рейнджерс
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