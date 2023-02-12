Фанаты выбросили на площадку «батон хлеба» в честь гола Панарина

Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу «синерубашечников». Главным героем матча стал российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, который набрал 5 очков (4 гола и 1 передача). После того, как россиянин оформил хет-трик, болельщики клуба из Нью-Йорка по традиции выбросили на лед головные уборы. Один из фанатов поступил оригинально и вместо кепки кинул на площадку игрушечный батон хлеба.