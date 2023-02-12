Панарин поделился впечатлениями от первого покера в НХЛ

Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу «синерубашечников». Панарин отметился голевой передачей и четырьмя заброшенными шайбами. Он был признан первой звездой матча.
«Я впервые в жизни забросил четыре шайбы в одном матче. Если бы я знал, как это объяснить, я бы объяснил. Я не знаю, что произошло сегодня вечером, вероятно, сегодня был мой день. Это стало сюрпризом. Иногда у меня бывают какие-то предчувствия, но я набираю ноль очков», — цитирует Панарина официальный сайт НХЛ.
Панарин благодаря покеру забросил свои 200-ю, 201-ю, 202-ю и 203-ю шайбы в карьере в чемпионатах НХЛ соответственно. Отметившись 201-м голом, Панарин обошел Валерия Каменского (200 голов в 637 матчах) и занял чистое 18-е место среди лучших российских снайперов в истории лиги.
В текущем сезоне НХЛ на счету 31-летнего россиянина 53 матча, в которых он забросил 16 шайб и отдал 43 результативные передачи с показателем полезности «+1».