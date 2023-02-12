Текущие события
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
Металлург
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
Питтсбург
60
Хоккей. НХЛ
06:00
Виннипег
Чикаго
41
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
Нью-Джерси
Б
32
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
Аризона
ОТ
65
Хоккей. КХЛ
17:00
Динамо М
ЦСКА
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
Рейнджерс
26
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
Коламбус
34
Хоккей. НХЛ
02:00
Флорида
Колорадо
35
Хоккей. НХЛ
20:30
Монреаль
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
11.02
Бостон
Вашингтон
12
Хоккей. НХЛ
21:00
Вашингтон
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
21:00
Филадельфия
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
11.02
Даллас
Тампа-Бэй
13
Хоккей. НХЛ
11.02
Баффало
Калгари
27
Хоккей. НХЛ
11.02
Монреаль
Айлендерс
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
11.02
Оттава
Эдмонтон
36
Хоккей. НХЛ
11.02
Филадельфия
Нэшвилл
ОТ
12
Все события
10:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Панарин поделился впечатлениями от первого покера в НХЛ

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Российский нападающий клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин заявил, что первый в карьере покер в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Каролины Харрикейнз» стал для него сюрпризом.

РейнджерсНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу «синерубашечников». Панарин отметился голевой передачей и четырьмя заброшенными шайбами. Он был признан первой звездой матча.

«Я впервые в жизни забросил четыре шайбы в одном матче. Если бы я знал, как это объяснить, я бы объяснил. Я не знаю, что произошло сегодня вечером, вероятно, сегодня был мой день. Это стало сюрпризом. Иногда у меня бывают какие-то предчувствия, но я набираю ноль очков», — цитирует Панарина официальный сайт НХЛ.

Панарин благодаря покеру забросил свои 200-ю, 201-ю, 202-ю и 203-ю шайбы в карьере в чемпионатах НХЛ соответственно. Отметившись 201-м голом, Панарин обошел Валерия Каменского (200 голов в 637 матчах) и занял чистое 18-е место среди лучших российских снайперов в истории лиги.

В текущем сезоне НХЛ на счету 31-летнего россиянина 53 матча, в которых он забросил 16 шайб и отдал 43 результативные передачи с показателем полезности «+1».

Читайте также
Каролина
2:6
0:1, 2:1, 0:4
Рейнджерс
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Запад набросился на докладчика ООН из-за поддержки России. Что она сказала?
'Кем мне быть, если не русской?' Интервью самой крутой фигуристки Европы
Возрастное ограничение 18+
Фоторепортажи
12«Барселона» обыграла «Реал» в Суперкубке Испании
25«ПСЖ» обыграл сборную Эр-Рияда: Месси забил, Роналду сделал дубль
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь