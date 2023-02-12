Панарин поделился впечатлениями от первого покера в НХЛ

«Я впервые в жизни забросил четыре шайбы в одном матче. Если бы я знал, как это объяснить, я бы объяснил. Я не знаю, что произошло сегодня вечером, вероятно, сегодня был мой день. Это стало сюрпризом. Иногда у меня бывают какие-то предчувствия, но я набираю ноль очков», — цитирует Панарина официальный сайт НХЛ.