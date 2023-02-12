«Питтсбург» Малкина разгромили со счетом 6:0 в НХЛ

Встреча в Лос-Анджелесе завершилась победой хозяев льда со счетом 6:0 (2:0, 3:0, 1:0). В составе победителей покер оформил Адриан Кемпе (22, 26, 35 и 56-я минуты), по одной шайбе забросили Джарет Андерсон-Долан (3), Алекс Иафалло (18).

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби в середине третьего периода получил 10-минутный дисциплинарный штраф за перебранку с толкнувшим его в спину Мики Андерсоном и был удален до конца матча за нежелание покидать лед.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин провел на льду 20 минут 7 секунд, заработал показатель полезности «-2» и получил 2 минуты штрафа.

«Лос-Анджелес» набрал 65 очков и поднялся на третье место в таблице Тихоокеанского дивизиона, «Питтсбург» (61 очко) идет на пятой позиции в турнирной таблице Столичного дивизиона.