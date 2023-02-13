«Вашингтон» с Овечкиным уступил «Сан-Хосе» в матче НХЛ
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. «Сан-Хосе» обыграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. «Сан-Хосе» обыграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Вашингтоне завершилась со счетом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) в пользу «Сан-Хосе», в составе которого по шайбе забросили российские форварды Евгений Свечников (3-я минута) и Александр Барабанов (30), также забили Эрик Карлссон (53) и Томаш Гертл (58). У хозяев отличился российский нападающий Евгений Кузнецов (37).
Барабанов также записал на свой счет голевую передачу и был признан второй звездой встречи. Кузнецов стал третьей звездой. Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провел на льду 20 минут 34 секунды и результативными действиями не отметился.
«Вашингтон» (62 очка, 55 матчей) занимает четвертое место в Столичном дивизионе. «Сан-Хосе» (45 очков, 54 игры) располагается на седьмой строчке в Тихоокеанском дивизионе.
В другой игре «Сиэтл» в гостях победил «Филадельфию» — 4:3 (2:1, 1:1, 1:1). Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов отметился голевой передачей.