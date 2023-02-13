Панарина признали первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге

В четырех матчах Панарин набрал 9 (4 заброшенные шайбы + 5 результативных передач) очков. Все четыре гола россиянин забил в ворота «Каролины» (6:2), оформив первый в карьере покер в НХЛ.

Второй звездой недели признан шведский защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон, набравший 7 (2+5) очков в трех играх. Третьей звездой стал американский нападающий «Аризоны» Клейтон Келлер, в трех встречах он отметился 7 (3+4) очками.