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13 февраля, источник: ТАСС

Панарина признали первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге

ТАСС, 13 февраля. Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан первой звездой прошедшей игровой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом в понедельник сообщает пресс-служба лиги.

Рейнджерс
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Источник: Reuters

В четырех матчах Панарин набрал 9 (4 заброшенные шайбы + 5 результативных передач) очков. Все четыре гола россиянин забил в ворота «Каролины» (6:2), оформив первый в карьере покер в НХЛ.

Второй звездой недели признан шведский защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон, набравший 7 (2+5) очков в трех играх. Третьей звездой стал американский нападающий «Аризоны» Клейтон Келлер, в трех встречах он отметился 7 (3+4) очками.

Панарину 30 лет, он выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. Ранее в НХЛ россиянин играл за «Чикаго» и «Коламбус». В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) форвард выступал за «Витязь», «Ак Барс» и СКА.

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