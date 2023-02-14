Капризов стал вторым россиянином после Овечкина, забросившим 30 шайб в текущем сезоне НХЛ

В составе победителей шайбу забросил Эету Луостаринен (23-я минута), победный буллит реализовал Александр Барков, у проигравших отличился Кирилл Капризов (26), который в серии послематчевых бросков не смог реализовать свою попытку.

Капризов стал вторым россиянином после Александра Овечкина, забившем 30 голов в текущем сезоне, на это ему потребовалось 53 матча. На счету Овечкина на данный момент 32 шайбы. 25-летний Капризов стал первым хоккеистом «Миннесоты» за 15 лет, сумевшим забить 30 и более голов в двух сезонах подряд. Ранее такое достижение устанавливали форварды Брайан Ролстон и Мариан Габорик. Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 27 из 28 бросков.

«Флорида» занимает четвертое место в Атлантическом дивизионе, набрав 60 очков в 56 матчах, «Миннесота» идет третьей в Центральном дивизионе с 61 очком в 53 играх. В следующей встрече «Флорида» 15 февраля в гостях встретится с «Сент-Луисом», «Миннесота» днем позднее на выезде сыграет с «Колорадо».