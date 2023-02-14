Вратарь «Торонто»: сейчас Овечкин — лучший снайпер в НХЛ

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«Сейчас он лучший снайпер в НХЛ. Против него очень тяжело играть», — приводит слова Самсонова The Athletic.

Отметим, что в нынешнем сезоне «Торонто» трижды играл с «Вашингтоном», в каждой встрече ворота защищал российский голкипер. Тем не менее Овечкин ни разу не смог забросить Самсонову.