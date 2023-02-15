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00:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Главный тренер «Вашингтона» прокомментировал ситуацию с отъездом Овечкина в Россию

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал ситуацию с нападающим Александром Овечкиным. Капитану «столичных» в срочном порядке пришлось вернуться в Россию из-за проблем со здоровьем у члена его семьи.

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Источник: AP 2022

«Когда речь идёт о вашей семье и родителях, это самое главное. Он собирается разобраться с некоторыми вещами прямо сейчас, а мы будем поддерживать его. Он очень гордый парень. Он заботится о нашей команде, своих одноклубниках и об этой организации. Для него было важно поговорить с игроками в раздевалке», — приводит слова Лавиолетта The Athletic.

Напомним, вчера, 14 февраля, стало известно, что в связи с семейными обстоятельствами и «здоровьем близкого человека» Овечкин был вынужден покинуть команду.

Отметим, что сейчас Овечкин — второй в списке лучших голеадоров в истории Национальной хоккейной лиги. Российский нападающий за карьеру в Северной Америке забросил 812 шайб. 37-летнему капитану «Вашингтона» осталось забить 82 гола, чтобы догнать Уэйна Гретцки (894).

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