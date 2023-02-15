Главный тренер «Вашингтона» прокомментировал ситуацию с отъездом Овечкина в Россию

«Когда речь идёт о вашей семье и родителях, это самое главное. Он собирается разобраться с некоторыми вещами прямо сейчас, а мы будем поддерживать его. Он очень гордый парень. Он заботится о нашей команде, своих одноклубниках и об этой организации. Для него было важно поговорить с игроками в раздевалке», — приводит слова Лавиолетта The Athletic.