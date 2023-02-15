«Вашингтон» без Овечкина проиграл «Каролине» в матче НХЛ

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 21, 15.02.2023, 3:00 Вашингтон 2 Каролина 3

ТАСС, 15 февраля. «Каролина» со счетом 3:2 на выезде обыграла «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в ночь на среду.

У победителей шайбы забросили Брент Бернс (16-я минута), Пол Штясны (23), Стефан Носен (32), у проигравших — Ти Джей Оши (20), Джо Снивли (27).

В составе хозяев результативной передачей отметился российский защитник Дмитрий Орлов.

«Вашингтон» проводил матч без своего капитана Александра Овечкина, который покинул расположение команды по семейным обстоятельствам, о чем сообщил генеральный менеджер клуба Брайан Маклеллан. По информации ТАСС, Овечкин прилетит в Москву, так как его отец Михаил Овечкин находится в реанимации. Вместо Овечкина-младшего из фарм-клуба был вызван Снивли.

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 21, 15.02.2023, 3:30 Айлендерс 2 Оттава 3 Б

В турнирной таблице Столичного дивизиона «Каролина» с 78 очками 53 играх занимает первое место, «Вашингтон» идет четвертым, набрав 62 очка в 56 встречах. Обе команды проведут следующие матчи 17 февраля: «Каролина» примет «Монреаль», «Вашингтон» — «Флориду».