«Вашингтон» без Овечкина проиграл «Каролине» в матче НХЛ
Российский нападающий покинул расположение команды по семейным обстоятельствам.
ТАСС, 15 февраля. «Каролина» со счетом 3:2 на выезде обыграла «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в ночь на среду.
У победителей шайбы забросили Брент Бернс (16-я минута), Пол Штясны (23), Стефан Носен (32), у проигравших — Ти Джей Оши (20), Джо Снивли (27).
В составе хозяев результативной передачей отметился российский защитник Дмитрий Орлов.
«Вашингтон» проводил матч без своего капитана Александра Овечкина, который покинул расположение команды по семейным обстоятельствам, о чем сообщил генеральный менеджер клуба Брайан Маклеллан. По информации ТАСС, Овечкин прилетит в Москву, так как его отец Михаил Овечкин находится в реанимации. Вместо Овечкина-младшего из фарм-клуба был вызван Снивли.
В турнирной таблице Столичного дивизиона «Каролина» с 78 очками 53 играх занимает первое место, «Вашингтон» идет четвертым, набрав 62 очка в 56 встречах. Обе команды проведут следующие матчи 17 февраля: «Каролина» примет «Монреаль», «Вашингтон» — «Флориду».
Вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин отразил 32 из 34 бросков в домашнем матче с «Оттавой» (2:3, после серии буллитов). Нападающий «Монреаля» Евгений Дадонов отдал результативную передачу в домашнем матче с «Чикаго» (4:0), набрав очки в третьем матче подряд. Форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев забросил 10-ю шайбу в сезоне и отдал две результативные передачи в домашнем матче с «Флоридой» (6:2), его признали третьей звездой встречи. Передачей в матче также отметился его одноклубник Павел Бучневич.