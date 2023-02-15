Нападающий «Тампы» Кучеров продлил результативную серию в НХЛ до 11 матчей

ТАСС, 15 февраля. «Тампа» после серии буллитов со счетом 4:3 обыграла «Колорадо» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в ночь на среду.

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 21, 15.02.2023, 5:00 Колорадо 3 Тампа-Бэй 4 Б

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Никита Кучеров (34-я минута), Энтони Сирелли (41), Владислав Наместников (45). Победный буллит реализовал Стивен Стэмкос. У проигравших отличились Арттури Лехконен (1), Натан Маккиннон (27) и Денис Мальгин (43).

Изначально шайбу Лехконена записали на российского нападающего Валерия Ничушкина, однако позже гол был переписан на финского форварда, а россиянину засчитали результативную передачу.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 43 броска из 46, голкипер «Колорадо» Александр Георгиев — 32 из 35.

Кучеров был признан второй звездой встречи, он продлил свою результативную серию до 11 матчей. За этот игровой отрезок российский нападающий забросил 4 шайбы и сделал 12 передач. Всего на счету игрока 78 очков (21 шайба + 57 передач) в регулярном чемпионате. По количеству передач россиянин занимает первое место в нынешнем сезоне, опережая канадского форварда «Эдмонтона» Конора Макдэвида и шведского защитника «Сан-Хосе» Эрика Карлссона на два результативных паса.

«Тампа» занимает второе место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 72 очка в 53 матчах. «Колорадо» располагается на третьей позиции в Центральном дивизионе с 61 очком по итогам 52 встреч. В следующем матче «Тампа» встретится на выезде с «Аризоной» 16 февраля, «Колорадо» в тот же день сыграет в гостях против «Миннесоты».