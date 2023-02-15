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10:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Три передачи Кросби помогли «Питтсбургу» одолеть «Сан-Хосе» в гостях

В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сан-Хосе Шаркс» и «Питтсбург Пингвинз».

Сан-Хосе
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Источник: AP 2022

Победу в матче одержали гости со счётом 3:1.

Все голы гостей в матче оформило одно звено. Три результативные передачи на счету капитана «Питтсбурга» Сидни Кросби. Дублем отметился его партнёр по звену Джейк Гюнцель. Форвард гостей Рикард Ракелл забросил шайбу и отдал две результативные передачи. Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин результативными баллами не отметился.

«Питтсбург» реабилитировался за разгромное поражение от «Лос-Анджелеса» в прошлом матче со счётом 6:0. «Пингвины» закончили выездное турне по Калифорнии и 18 февраля сыграют с «Айлендерс».

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Сан-Хосе
1:3
0:1, 0:1, 1:1
Питтсбург
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