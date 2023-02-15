Три передачи Кросби помогли «Питтсбургу» одолеть «Сан-Хосе» в гостях

Все голы гостей в матче оформило одно звено. Три результативные передачи на счету капитана «Питтсбурга» Сидни Кросби. Дублем отметился его партнёр по звену Джейк Гюнцель. Форвард гостей Рикард Ракелл забросил шайбу и отдал две результативные передачи. Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин результативными баллами не отметился.