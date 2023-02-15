У отца хоккеиста Овечкина выявили тяжелое заболевание

По данным «Известий», 71-летнего Михаила госпитализировали еще 10 января с обострением хронической болезни — расслаивающей аневризмы. Во время обследования врачи обнаружили у отца хоккеиста злокачественное новообразование и перевели его в профильную больницу.

14 февраля генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан сообщил, что Овечкин временно покинул клуб по семейным обстоятельствам. Отмечалось, что спортсмен займется «здоровьем близкого человека».

Позже источник «РИА Новости» уточнил, что Овечкин должен приехать в Москву, так как возникли проблемы со здоровьем его отца.