«Рейнджерс» победили «Ванкувер» в матче НХЛ, Панарин набрал очки в пятой игре подряд

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 21, 16.02.2023, 6:00 Ванкувер 4 Рейнджерс 6

ТАСС, 16 февраля. «Нью-Йорк Рейнджерс» в четверг обыграл «Ванкувер» со счетом 6:4 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Мика Зибанежад (6-я и 59-я минуты), Артемий Панарин (8, 16), Крис Крайдер (21) и К’Андре Миллер (34). У проигравших отличились Кертис Лазарь (5), Джей Ти Миллер (13), Конор Гарланд (29) и Андрей Кузьменко (49). Кузьменко, Панарин и нападающий «Рейнджерс» Владимир Тарасенко сделали по одной результативной передаче. Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 25 и 29 бросков.

Панарин набрал очки в пятом матче подряд. За этот период российский форвард забросил шесть шайб и сделал шесть передач. Россиянин является лучшим бомбардиром своей команды в нынешнем сезоне, на его счету 62 очка (18 шайб + 44 передачи).

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 21, 16.02.2023, 5:30 Миннесота 2 Колорадо 3

«Рейнджерс» одержали шестую победу подряд и занимают третье место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 72 очка в 54 матчах. «Ванкувер» потерпел третье поражение подряд и располагается на шестой позиции Тихоокеанского дивизиона с 46 очками по итогам 55 игр. В следующей встрече «Рейнджерс» встретится на выезде с «Эдмонтоном» 18 февраля. «Ванкувер» днем позднее сыграет на своей площадке против «Филадельфии».

В других матчах игрового дня «Торонто» дома обыграл «Чикаго» (5:2), «Эдмонтон» на своей площадке проиграл «Детройту» (4:5, после серии буллитов), «Баффало» на выезде оказался сильнее «Анахайма» (7:3), «Колорадо» в гостях одолел «Миннесоту» (3:2). Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отличился заброшенной шайбой, защитники «Эдмонтона» Клим Костин и «Анахайма» Дмитрий Куликов сделали по результативной передаче.