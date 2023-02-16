Главный тренер «Вашингтона» отреагировал на смерть отца Овечкина

«Все в раздевалке знали о том, что произошло. Алекс отправил сообщение игрокам и организации, чтобы сообщить нам об этом. Это очень грустно. Мы сочувствуем ему и молимся за него и его семью», — сказал тренер. Лавиолетт выразил поддержку Овечкину и назвал это время очень тяжелым.