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09:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Свечников оформил ассистентский хет-трик в победном матче «Каролины»

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. «Каролина Харрикейнз» победила «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

КаролинаНХЛ: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

Встреча в Роли завершилась со счетом 6:2 (2:1, 0:1, 4:0) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Йеспери Котканиеми (13-я минута), Сет Джарвис (15, 44, 60), Себастьян Ахо (43) и Джордан Стаал (45). У проигравших отличились Майкл Пеццетта (4) и Рафаэль Харви-Пинар (26).

Три результативные передачи сделал российский форвард «Каролины» Андрей Свечников. Теперь на счету 22-летнего нападающего 46 очков (19 шайб + 27 передач) в текущем регулярном чемпионате.

«Каролина», набрав 80 очков в 54 матчах, продолжает лидировать в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Монреаль» с 50 очками после 55 встреч идет на последней, восьмой строчке в Атлантическом дивизионе.

В других матчах «Коламбус Блю Джекетс» дома победил «Виннипег Джетс» со счетом 3:1, а «Бостон Брюинз» на выезде разгромил «Нэшвилл Предаторз» — 5:0.

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Каролина
6:2
2:1, 0:1, 4:0
Монреаль
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