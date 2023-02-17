Свечников оформил ассистентский хет-трик в победном матче «Каролины»

Встреча в Роли завершилась со счетом 6:2 (2:1, 0:1, 4:0) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Йеспери Котканиеми (13-я минута), Сет Джарвис (15, 44, 60), Себастьян Ахо (43) и Джордан Стаал (45). У проигравших отличились Майкл Пеццетта (4) и Рафаэль Харви-Пинар (26).

Три результативные передачи сделал российский форвард «Каролины» Андрей Свечников. Теперь на счету 22-летнего нападающего 46 очков (19 шайб + 27 передач) в текущем регулярном чемпионате.

«Каролина», набрав 80 очков в 54 матчах, продолжает лидировать в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Монреаль» с 50 очками после 55 встреч идет на последней, восьмой строчке в Атлантическом дивизионе.