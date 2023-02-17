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09:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бучневич и Торопченко принесли «Сент-Луису» победу в матче НХЛ

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. «Сент-Луис Блюз» обыграл «Нью-Джерси Девилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Сент-ЛуисНХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча в Сент-Луисе завершилась со счетом 4:2 (1:1, 2:1, 1:0) в пользу хозяев, в составе которых отличились Павел Бучневич (17-я минута), поразивший ворота с передачи Ивана Барбашева, Алексей Торопченко (24), Джордан Кайру (26) и Брэйден Шенн (52). У гостей голы на счету Доусона Мерсера (18) и Эрика Хаулы (29).

Для Бучневича это результативное действие стало 43-м (16 голов и 27 передач) в 41 матче текущего регулярного чемпионата. У сыгравшего столько же встреч Торопченко 9 очков (4+5), у Барбашева — 28 очков (10+18) в 54 играх.

«Сент-Луис», набрав 55 очков в 54 матчах, занимает шестое место в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Нью-Джерси» с 75 очками после 54 встреч, идет вторым в Столичном дивизионе.

В другом матче дня «Детройт Ред Уингз» на выезде обыграл «Калгари Флэймз» (5:2).

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Сент-Луис
4:2
1:1, 2:1, 1:0
Нью-Джерси
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