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09:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Вашингтон» без Овечкина проиграл домашний матч НХЛ «Флориде»

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. «Вашингтон Кэпиталз» проиграл клубу «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Вашингтон
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Источник: Reuters

Встреча в Вашингтоне завершилась со счетом 6:3 (1:0, 3:1, 2:2) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Густав Форслинг (10-я минута), Марк Стаал (22), Колин Уайт (28), Александр Барков (38), Антон Лунделль (59) и Сэм Райнхарт (60). У «Кэпиталз» отличились Дилан Строум (36), Никлас Бэкстрём (54) и Евгений Кузнецов (58).

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 29 из 32 бросков. Кузнецов набрал 45-е очко (9 шайб и 36 передач) в 56 матчах регулярного чемпионата текущего сезона. Защитник столичной команды Дмитрий Орлов провел на площадке 22 минуты и завершил встречу с показателем полезности «-3». Матч из-за смерти отца пропускал капитан «Вашингтона» российский нападающий Александр Овечкин.

«Вашингтон» проиграл третью встречу подряд и с 62 очками в 57 матчах занимает пятое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Флорида», набрав 62 очка в 58 встречах, идет четвертой в Атлантическом дивизионе.

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3:6
0:1, 1:3, 2:2
Флорида
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