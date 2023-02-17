«Вашингтон» без Овечкина проиграл домашний матч НХЛ «Флориде»

Встреча в Вашингтоне завершилась со счетом 6:3 (1:0, 3:1, 2:2) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Густав Форслинг (10-я минута), Марк Стаал (22), Колин Уайт (28), Александр Барков (38), Антон Лунделль (59) и Сэм Райнхарт (60). У «Кэпиталз» отличились Дилан Строум (36), Никлас Бэкстрём (54) и Евгений Кузнецов (58).

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 29 из 32 бросков. Кузнецов набрал 45-е очко (9 шайб и 36 передач) в 56 матчах регулярного чемпионата текущего сезона. Защитник столичной команды Дмитрий Орлов провел на площадке 22 минуты и завершил встречу с показателем полезности «-3». Матч из-за смерти отца пропускал капитан «Вашингтона» российский нападающий Александр Овечкин.