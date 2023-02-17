Белорус Егор Шарангович набрал 100 бомбардирских баллов в НХЛ

Свой юбилейный балл 24-летний белорус заработал в Сент-Луисе в поединке «дьяволов» с «блюзменами», когда в начале второго периода стал ассистентом Эрика Хаула, который забросил вторую шайбу в ворота хозяев арены. В итоге хоккеисты «Нью-Джерси» все же уступили «Сент-Луис Блюз» с результатом 2:4. Егор Шарангович провел на площадке 18 минут при показателе полезности 0. В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ он принял участие в 54 матчах, у него сейчас 24 бомбардирских очка — по дюжине заброшенных шайб и голевых передач. Всего Егор Шарангович, который выступает в сильнейшей лиге планеты с 2018 года, теперь имеет в своем активе 100 очков (52+48), набранных в 184 сыгранных поединках.