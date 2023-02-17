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13:25 (мск), источник: БЕЛТА

Белорус Егор Шарангович набрал 100 бомбардирских баллов в НХЛ

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский форвард «Нью-Джерси Девилз» Егор Шарангович набрал 100 бомбардирских очков в матчах Национальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Нью-ДжерсиНХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Свой юбилейный балл 24-летний белорус заработал в Сент-Луисе в поединке «дьяволов» с «блюзменами», когда в начале второго периода стал ассистентом Эрика Хаула, который забросил вторую шайбу в ворота хозяев арены. В итоге хоккеисты «Нью-Джерси» все же уступили «Сент-Луис Блюз» с результатом 2:4. Егор Шарангович провел на площадке 18 минут при показателе полезности 0. В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ он принял участие в 54 матчах, у него сейчас 24 бомбардирских очка — по дюжине заброшенных шайб и голевых передач. Всего Егор Шарангович, который выступает в сильнейшей лиге планеты с 2018 года, теперь имеет в своем активе 100 очков (52+48), набранных в 184 сыгранных поединках.

«Нью-Джерси» сейчас находится на 3-й позиции в Восточной конференции, имея 75 очков. Лидирует «Бостон Брюинз», у которого 87 зачетных баллов, на втором месте «Каролина Харрикейнз» — 80 очков. Послезавтра «Нью-Джерси Девилз» сыграют на выезде против «Питтсбург Пингвинз», в активе которого 63 очка и 7-я строка в турнирной таблице Восточной конференции.

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Сент-Луис
4:2
1:1, 2:1, 1:0
Нью-Джерси
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