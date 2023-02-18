Сорок один сейв Сорокина помог «Айлендерс» обыграть «Питтсбург»

Встреча, которая состоялась в Нью-Йорке, завершилась со счетом 5:4 (1:1, 2:3, 2:0) в пользу хозяев площадки.

В составе победителей по дублю оформили Андерс Ли (14-я и 40-я минуты) и Брок Нельсон (35, 46), еще одну шайбу забросил Зак Паризе (58). У «Питтсбурга» отличились Сидни Кросби (13), Рикард Ракелль (24, 39) и Джейсон Цукер (26).