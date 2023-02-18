Сорок один сейв Сорокина помог «Айлендерс» обыграть «Питтсбург»
Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» обыграли «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Айлендерс
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Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» обыграли «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Встреча, которая состоялась в Нью-Йорке, завершилась со счетом 5:4 (1:1, 2:3, 2:0) в пользу хозяев площадки.
В составе победителей по дублю оформили Андерс Ли (14-я и 40-я минуты) и Брок Нельсон (35, 46), еще одну шайбу забросил Зак Паризе (58). У «Питтсбурга» отличились Сидни Кросби (13), Рикард Ракелль (24, 39) и Джейсон Цукер (26).
Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 41 бросок из 45. Защитник «островитян» Александр Романов записал на свой счет один голевой пас. Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин нанес один бросок в створ ворот и очков не набрал.