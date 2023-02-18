«Миннесота» обыграла «Даллас», Капризов очков не набрал
Хоккеисты «Миннесоты Уайлд» обыграли «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Хоккеисты «Миннесоты Уайлд» обыграли «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Встреча, которая состоялась в Сент-Поле, завершилась победой хозяев площадки в серии буллитов — 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0).
В составе «Уайлд» шайбу в основное время забросил Матс Цуккарелло (47-я минута). Автором решающего буллита стал Мэтт Болди. У «Далласа» голом отметился Джейми Бенн (51).
Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов очков не набрал и свою попытку в серии буллитов не реализовал. Форвард «Далласа» Денис Гурьянов нанес один бросок в створ ворот и результативными действиями не отметился.
В другом матче игрового дня хоккеисты «Чикаго Блэкхокс» в овертайме одолели «Оттаву Сенаторз» (4:3 ОТ). Защитник «Сенаторз» Никита Зайцев отметился одним ассистом.