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10:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Мощнейшее спасение «Рейнджерс»: отыгрались с «-3» и остановили главную звезду НХЛ

Панарин сделал две передачи в большинстве.

Эдмонтон
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Источник: Reuters

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, раззабивавшийся в последнее время, стал лучшим игроком НХЛ на прошлой неделе — 9 (4+5) очков в четырех матчах. А уже на этой неделе выдал классный матч против «Ванкувера», забросив две шайбы и сделав одну результативную передачу.

Матчи против «Эдмонтона» — всегда особый вызов для любого бомбардира. Коннор Макдэвид очень далеко от всех остальных в списке лучших бомбардиров, и иногда кажется, что он играет в другой лиге. Космической. Поучаствовав в первом голе «Ойлерз», Макдэвид достиг отметки в 100 очков. Правда, тут большие вопросы возникают к обороне «Рейнджерс», наблюдавшей, как сначала Хайман, а затем Ньюджент-Хопкинс хозяйничают на пятаке.

Видимо, «Рейнджерс» не выспались перед матчем и в начале игры просто прозевали все атаки соперника. Два гола за 19 секунд — что это вообще? Бэрри и Райан довели преимущество до трех шайб в самом начале матча.

Очень вовремя для гостей подоспело большинство: Панарин, Зибанежад и Крайдер нарисовали шикарную комбинацию.

Правда, на первый перерыв команды ушли все равно с преимуществом «Эдмонтона» в три шайбы. Макдэвид нашел передачей Драйзайтля, и немецкий снайпер снова пробил Шестеркина.

Камбэк гостей начался с гола Криса Крайдера в меньшинстве. Макдэвида же со второго периода на льду не было видно.

Алексису Лафренье и Каапо Какко пока не удается стать лидерами «Рейнджерс», и они продолжают считаться молодыми и перспективными. Но пользу команде уже приносят существенную: парни организовали третий гол команды в матче. А когда игроки «Эдмонтона» остались втроем, снова сработало большинство «Рейнджерс»: Панарин и Фокс вывели на бросок Зибанежада.

В овертайме команды забить не смогли, что удивительно при таком количестве звезд. В серии буллитов Панарин и Тарасенко не реализовали свои попытки, а вот Лафренье принес команде победу. «Рейнджерс» продлили победную серию до семи матчей.

Источник: Reuters
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4:5Б
4:1, 0:1, 0:2, 0:0
Рейнджерс
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