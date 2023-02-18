Наследник Овечкина не забивает с прошлого года — уже 18 матчей. Кто виноват в черной полосе Свечникова?

«Понимаете, каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню. Это у нас такая традиция…», — эту фразу все мы прекрасно знаем по фильму «Ирония судьбы». Да что там знаем? Повторяем и реализуем. У хоккейных болельщиков в последние годы тоже есть своя традиция. Каждый год в первых числах октября мы ждем, что Андрей Свечников совершит долгожданный прорыв. Наконец-то вырастит из просто звезды в суперзвезду. Станет не подающим надежды, а завоевывающим титулы.

Такое внимание к Свечникову понятно. Флагманом российского хоккея в НХЛ сначала был дуэт Овечкин — Малкин. Потом к нему добавилось поколение, ставшее героями Баффало: Тарасенко, Панарин, Кузнецов. Где-то рядом с ними почти ровесник Кучеров. Но всем им 30 или за 30. А вот настоящих русских фрешменов на горизонте почти не видно.

Всем нам радостно, какой контракт у «Миннесоты» отхватил Кирилл Капризов. А еще радостнее, что он свои деньги отрабатывает. Но и уроженцу Кузедеево уже 25! Не мальчик. Есть Матчей Мичков, потенциально если не первый, то второй номер драфта. Но ему еще предстоит отработать авансы. Вот и получается, что уже не первый год главный русский некстван — это Свечников.

И вот, у этого некставана наступила черная серия. 18 матчей подряд Свечников никак не может забить. В последний раз ему удавалось поразить ворота соперника 31 декабря уже прошлого года, когда команда российского нападающего встречалась с «Флоридой». Та шайба стала для Андрея 19-й в сезоне. Но вот с тех пор — тишина. Он хоть и остается третьим снайпером своей команды, а судя по графику идет почти на 30 голов за сезон, эта серия не может не беспокоить.

А ведь начиналось для Свечникова все очень и очень неплохо. В первых 15 матчах сезона он забросил 11 шайб и был не только лучшим снайпером своей команды, но и одним из самых забивных игроков всей лиги. Казалось, что вот уж теперь, точно-точно, мы увидим того самого Свечникова, которого ждали с 2018 года, когда «Каролина» выбрала его вторым на драфте. 25 очков в 25 первых играх — тоже крайне солидный результат. Но потом что-то надломилось. Опять.

Казалось бы, все у Свечникова неплохо. Приличная зарплата, достаточно игрового времени. Все годы, кроме дебютного сезона в НХЛ, он входит в топ-3 самых результативных игроков «Каролины». Да и сейчас до Себастьяна Ахо — лидера команды — ему всего два очка. Ерунда, по сути. Собственно, с очками у Андрея проблем и нет. Не забивая на протяжении 18 игр, он за этот период заработал 14 баллов за счет передач. Правда, нередко это вторые передачи. Как в матче с «Монреалем», когда Свечников оформил ассистентский хет-трик.

И ведь нельзя сказать, что Свечников отказался от роли снайпера. В той же игре с «Монреалем» он нанес 4 броска. Нередко он бросает по шесть, семь и даже восемь раз за игру. Это только в створ. Но не идет. На то можно найти много причин. Банальное невезение, например. Или отсутствие должной «химии» с партнерами. Ни в лице Ахо, ни еще кого-либо из партнеров Свечников так и не нашел своего «Бэкстрема» или хотя бы «Кузнецова», дабы пойти по стопам Овечкина.

Считается, что развиваться Свечникову и другим звездам не позволяет Род Бриндамор. Отчасти в этом есть доля правды. Система главного тренера «Каролины» не дает форвардам творить без ограничений. Строгость выполнения задания никто не отменял. За все годы, что он стоит во главе «ураганов», никто не набирал 90 очков за сезон. Как нет и одного безоговорочно ударного звена, что также сказывается на личных показателях. Но главное, что стабильность — это то, что Свечников к своим 22 годам все еще не приобрел. Да и приобретет ли? Чем дальше — тем больше сомнений.