Малкин вышел на чистое 50-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

В матче против «Нью-Джерси Девилз» россиянин отметился заброшенной шайбой. Благодаря этому голу Малкин набрал 1201-е очко (464 гола и 737 передач) в 1036-м матче в карьере в чемпионатах НХЛ. По этому показателю форвард «Питтсбурга» обошел Дино Сиссарелли (1200 очков в 1232 матчах) и занял чистое 50-е место в рейтинге лучших бомбардиров лиги.