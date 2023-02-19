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09:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Малкин вышел на чистое 50-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин занял чистое 50-е место в списке лучших бомбардиров в истории в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

ПиттсбургНХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

В матче против «Нью-Джерси Девилз» россиянин отметился заброшенной шайбой. Благодаря этому голу Малкин набрал 1201-е очко (464 гола и 737 передач) в 1036-м матче в карьере в чемпионатах НХЛ. По этому показателю форвард «Питтсбурга» обошел Дино Сиссарелли (1200 очков в 1232 матчах) и занял чистое 50-е место в рейтинге лучших бомбардиров лиги.

Во время загрузки произошла ошибка.

Текущий сезон стал для Малкина 14-м в карьере, в котором он забросил 20 шайб и более. Среди действующих игроков лиги больше только у капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина (18) и одноклубника Малкина канадца Сидни Кросби (15).

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Питтсбург
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1:1, 0:2, 1:2
Нью-Джерси
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