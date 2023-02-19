«Вашингтон» без Овечкина проиграл третий матч подряд

Встреча прошла в Роли и закончилась победой хозяев льда со счетом 4:1 (1:0, 3:0, 0:1). В составе победителей шайбы забросили Йеспери Котканиеми (3-я минута), Пол Штястны (26), Мартин Нечас (29) и Теуво Терявяйнен (32). У «Вашингтона» шайбу забросил Том Уилсон (51). Матч прошел на открытом воздухе в рамках стадионной серии.

Капитан «Вашингтона» россиянин Александр Овечкин не принял участия в матче. Овечкин 15 февраля сообщил о смерти своего отца на 72-м году жизни, похороны прошли в субботу. 37-летний российский форвард получил небольшой отпуск от клуба и вылетел из США в Москву. «Вашингтон» без капитана проиграл в трех последних матчах.

«Каролина» (82 очка, 55 матчей) лидирует в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Вашингтон» (62 очка, 58 игр) идет в дивизионе на шестой позиции.