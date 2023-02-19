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09:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Шайба Тарасенко не спасла «Рейнджерс» от поражения

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. «Калгари Флэймз» победил «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

РейнджерсНХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча прошла в Калгари и закончилась в овертайме со счетом 3:2 (2:0, 0:1, 0:1, 1:0) в пользу хозяев льда. У победителей шайбы забросили Эндрю Манджапане (1-я минута), Назем Кадри (1) и Микаэль Баклунд (62). В составе гостей отличился россиянин Владимир Тарасенко (37) с передачи соотечественника Артемия Панарина, еще одну шайбу забросил Алексис Лафренье (53).

Для Тарасенко эта шайба стала 12-й в сезоне и второй в составе «Рейнджерс», также на его счету 20 передач в 43 играх. У Панарина теперь 65 очков (18 голов + 47 передач) в 56 играх, он набирает очки на протяжении семи матчей.

«Калгари» с 63 очками в 56 играх занимает пятое место в Тихоокеанском дивизионе, «Рейнджерс» (75 очков в 56 играх) идет третьим в Столичном дивизионе.

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Калгари
3:2ОТ
2:0, 0:1, 0:1
Рейнджерс
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