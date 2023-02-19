Шайба Тарасенко не спасла «Рейнджерс» от поражения

Встреча прошла в Калгари и закончилась в овертайме со счетом 3:2 (2:0, 0:1, 0:1, 1:0) в пользу хозяев льда. У победителей шайбы забросили Эндрю Манджапане (1-я минута), Назем Кадри (1) и Микаэль Баклунд (62). В составе гостей отличился россиянин Владимир Тарасенко (37) с передачи соотечественника Артемия Панарина, еще одну шайбу забросил Алексис Лафренье (53).

Для Тарасенко эта шайба стала 12-й в сезоне и второй в составе «Рейнджерс», также на его счету 20 передач в 43 играх. У Панарина теперь 65 очков (18 голов + 47 передач) в 56 играх, он набирает очки на протяжении семи матчей.