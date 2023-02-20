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01:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дубль Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Нэшвилл» в матче НХЛ

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. «Миннесота Уайлд» обыграла «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: Пресс-служба клуба "Миннесота Уайлд"

Встреча в Сент-Поле завершилась со счетом 4:3 (0:0, 2:1, 2:2) в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил российский нападающий Кирилл Капризов (22-я и 42-я минуты), еще по голу на счету Брэндона Дюхайма (21) и Райана Хартмана (60). У гостей отличились Томас Новак (38), Роман Йоси (56) и Нино Нидеррайтер (60).

Капризов, признанный первой звездой матча, забросил свои 32-ю и 33-ю шайбы в нынешнем чемпионате и вышел на первое место в списке российских снайперов текущего сезона НХЛ, обойдя Александра Овечкина (32 шайбы). Российский форвард «Нэшвилла» Яков Тренин провел на льду 17 минут 22 секунды и очков не набрал.

«Миннесота», набрав 65 очков в 56 матчах, занимает четвертое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, где «Нэшвилл» с 58 очками после 54 игр идет пятым. В следующем матче «дикари» примут «Лос-Анджелес Кингз», а «Предаторз» дома сыграют против «Ванкувер Кэнакс».

В другом матче дня «Оттава Сенаторз» дома разгромила «Сент-Луис Блюз» со счетом 7:2. Российский защитник хозяев Артем Зуб записал на свой счет результативную передачу.

Миннесота
4:3
0:0, 2:1, 2:2
Нэшвилл
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