Дубль Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Нэшвилл» в матче НХЛ

Встреча в Сент-Поле завершилась со счетом 4:3 (0:0, 2:1, 2:2) в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил российский нападающий Кирилл Капризов (22-я и 42-я минуты), еще по голу на счету Брэндона Дюхайма (21) и Райана Хартмана (60). У гостей отличились Томас Новак (38), Роман Йоси (56) и Нино Нидеррайтер (60).

Капризов, признанный первой звездой матча, забросил свои 32-ю и 33-ю шайбы в нынешнем чемпионате и вышел на первое место в списке российских снайперов текущего сезона НХЛ, обойдя Александра Овечкина (32 шайбы). Российский форвард «Нэшвилла» Яков Тренин провел на льду 17 минут 22 секунды и очков не набрал.

«Миннесота», набрав 65 очков в 56 матчах, занимает четвертое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, где «Нэшвилл» с 58 очками после 54 игр идет пятым. В следующем матче «дикари» примут «Лос-Анджелес Кингз», а «Предаторз» дома сыграют против «Ванкувер Кэнакс».