Капризов обошел Овечкина! Сделал дубль и стал лучшим русским снайпером сезона

«Миннесота» не могла выиграть в основное время на протяжении последних 12 матчей, одержав в них всего четыре победы. Угроза не попасть в плей-офф из виртуальной стала постепенно обретать реальные черты. Однако в нужный момент в дело вступил лидер «Уайлд» Кирилл Капризов. Он сделал дубль во встрече против «Нэшвилла» и обошел Александра Овечкина в промежуточном споре лучших русских снайперов сезона, опередив того на одну шайбу (33 против 32). Капитан «Вашингтона», покинувший расположение команды в связи с болезнью и последующей смертью своего отца, пока вряд ли способен сконцентрироваться исключительно на любимой игре.

Нестабильный «Нэшвилл» в случае победы в основное время мог приблизиться к границе плей-офф на расстояние вытянутой руки. Временами команда смотрелась мощно, выдавая приличные отрезки, но от прошлогодних куража и уверенности мало что осталось. К тому же «Хищники» сдали в обороне и усилий отличного вратаря Юусе Сароса часто оказывается недостаточно. В случае со вторым голом Капризова финн мог сыграть удачнее, но форвард «Миннесоты» стартовал еще от собственной синей линии и без помех выбрался на почти идеальную позицию для броска. Опытный защитник гостей Маттиас Экхольм запутался в своих коньках при развороте и помешать россиянину не успел.

«Миннесота» по состоянию на сегодняшний день не отличается прочной психологией. От преимущества хозяев, которые повели 3:1, в конце третьего периода не осталось и следа. Второй вратарь Филип Густафссон, в последнее время переигрывающий ветерана Марка-Андре Флери, провел далеко не лучший матч, позволив сопернику вернуться в дело.

«Нэшвилл» сравнял счет на последней минуте основного времени усилиями двух швейцарцев: защитник Роман Йоси бросил от синей линии, а форвард Нино Нидеррайтер переправил шайбу в ворота.