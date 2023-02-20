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10:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Шайба Ничушкина помогла «Колорадо» обыграть «Эдмонтон» в матче НХЛ

«Колорадо Эвеланш» в овертайме обыграл «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Колорадо
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Источник: Reuters

Встреча в Денвере завершилась со счетом 6:5 (0:1, 2:3, 3:1, 1:0) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Джей-Ти Комфер (29-я минута), Валерий Ничушкин (33), Натан Маккиннон (41), Логан О’Коннор (50), Арттури Лехконен (56) и Микко Рантанен (65). У «Эдмонтона» дублем отметился Уоррен Фогеле (16, 22), по одному голу на счету Леона Драйзайтля (28), Тайсона Бэрри (38) и Маттиас Янмарк (44).

Российский вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 36 бросков. Нападающий «нефтяников» Клим Костин пропустил матч.

«Эвеланш», набрав 67 очков в 55 матчах, идет на третьем месте в Центральном дивизионе. «Эдмонтон» с 68 очками после 57 игр занимает четвертую строчку в Тихоокеанском дивизионе. В следующем матче «Колорадо» на выезде сыграет против «Виннипег Джетс», «Эдмонтон» примет «Филадельфию Флайерз».

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6:5ОТ
0:1, 2:3, 3:1
Эдмонтон
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