Шайба Ничушкина помогла «Колорадо» обыграть «Эдмонтон» в матче НХЛ

Встреча в Денвере завершилась со счетом 6:5 (0:1, 2:3, 3:1, 1:0) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Джей-Ти Комфер (29-я минута), Валерий Ничушкин (33), Натан Маккиннон (41), Логан О’Коннор (50), Арттури Лехконен (56) и Микко Рантанен (65). У «Эдмонтона» дублем отметился Уоррен Фогеле (16, 22), по одному голу на счету Леона Драйзайтля (28), Тайсона Бэрри (38) и Маттиас Янмарк (44).