Хет-трик Кейна помог «Чикаго» обыграть «Торонто», у Самсонова 23 сейва
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс».
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс».
Встреча прошла в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.
В составе «Чикаго» хет-трик оформил Патрик Кейн и ещё по одной шайбе забросили Коул Гуттман и Макс Доми.
За «Торонто» отличились Джон Таварес, Ноэль Аччари и Митчелл Марнер. Российский голкипер Илья Самсонов сделал 23 сейва.
Таким образом, «Чикаго» одержал вторую победу подряд. «Торонто», в свою очередь, потерпел первое поражение после двух побед кряду.
В следующем матче «Чикаго» встретится с «Вегас Голден Найтс», а «Торонто» сыграет с «Баффало Сэйбрз». Оба матча пройдут 22 февраля.