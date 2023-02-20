Текущие события
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
Барыс
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:00
Витязь
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Металлург
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Торпедо
Хоккей. НХЛ
21:00
Бостон
Оттава
Хоккей. НХЛ
21:00
Флорида
Анахайм
Хоккей. НХЛ
04:30
Аризона
Коламбус
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
Виннипег
42
Хоккей. НХЛ
02:00
Чикаго
Торонто
53
Все события
10:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Хет-трик Кейна помог «Чикаго» обыграть «Торонто», у Самсонова 23 сейва

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс».

Чикаго
ТоронтоНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Встреча прошла в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

В составе «Чикаго» хет-трик оформил Патрик Кейн и ещё по одной шайбе забросили Коул Гуттман и Макс Доми.

За «Торонто» отличились Джон Таварес, Ноэль Аччари и Митчелл Марнер. Российский голкипер Илья Самсонов сделал 23 сейва.

Таким образом, «Чикаго» одержал вторую победу подряд. «Торонто», в свою очередь, потерпел первое поражение после двух побед кряду.

В следующем матче «Чикаго» встретится с «Вегас Голден Найтс», а «Торонто» сыграет с «Баффало Сэйбрз». Оба матча пройдут 22 февраля.

Читайте также
Чикаго
5:3
1:1, 2:1, 2:1
Торонто
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 100 эскизов, 2000 рублей и слезинка: как создавали олмпийского мишку
«Ты на лапы его посмотри. Берëм!» Как делались трансферы в 1990-х
Фоторепортажи
30«Красная машина» Загитовой выиграла Кубок Первого канала
10Главные зимние трансферы в Европе
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь