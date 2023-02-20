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18:58 (мск), источник: Sports.Ru

Воронков подписал контракт с «Коламбусом», о переходе объявят после 1 мая

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков близок к переходу в «Коламбус».

Коламбус
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Источник: РИА "Новости"

«Воронков уже давно подписал контракт, и “Коламбус” его ждет. Просто сейчас этот момент держат в тишине, а игрок будет объявлен на сайте “Блю Джекетс” после 1 мая, когда завершится его договор с “Ак Барсом”. Весь вопрос, будет ли Воронков играть в НХЛ — или ему придется пробиваться в лигу через АХЛ. Для этого нужно понять, есть ли пункт в его контракте, что в случае отправки в фарм‑клуб хоккеист имеет право вернуться в КХЛ. Это пока неизвестно», — сказал «Матч ТВ» источник, знакомый с ситуацией.

«Коламбус» выбрал форварда в четвертом раунде драфта НХЛ в 2019 году под общим 114-м номером.

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