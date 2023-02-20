Александр Овечкин вылетит в Вашингтон 21 февраля

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Нападающий покинул расположение клуба 14 февраля по семейным обстоятельствам.

15 февраля он сообщил, что его отец Михаил Овечкин скончался. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Михаилу Овечкину был 71 год.

Александр Овечкин с 812 шайбами занимает второе место в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ. 37-летний россиянин отстает от лидирующего канадца Уэйна Гретцки на 82 гола.

В текущем сезоне он провел за «Вашингтон» 52 игры и набрал 54 (32+22) очка.