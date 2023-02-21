Александр Овечкин раскрыл секрет своего хоккейного долголетия

«Я просто получаю удовольствие от игры. Я всегда говорю, что хочу получать удовольствие от хоккея, и не собираюсь лгать самому себе, самой игре и особенно болельщикам. Если у тебя нет огонька в глазах, это плохо и для тебя, и для твоей организации, и для твоей команды. Да, я наслаждаюсь хоккеем, вижу, как одноклубники получают удовольствие от игры со мной. Это очень круто», — сказал Овечкин в интервью NBC Sports.



Отметим, что интервью было записано ещё до отъезда россиянина в Россию из-за смерти его отца.