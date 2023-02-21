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01:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бобровский повторил рекорд Набокова по числу побед в НХЛ

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский повторил рекорд Евгения Набокова по числу побед в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди российских голкиперов.

Флорида
АнахаймНХЛ: таблица и календарь
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Источник: nhl.com/panthers

В понедельник «Флорида» победила «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме со счетом 4:3. Эта победа стала для 34-летнего Бобровского 353-й в 629 матчах в НХЛ. Столько же у Набокова, который провел в «регулярках» 697 матчей.

Бобровский в НХЛ выступал также за «Филадельфию» и «Коламбус». Он дважды становился обладателем награды «Везина Трофи», вручаемой лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ (2013, 2017). В составе сборной России Бобровский завоевал по одной медали каждого достоинства на чемпионатах мира по хоккею.

Набокову 47 лет. В НХЛ он защищал цвета клубов «Сан-Хосе», «Нью-Йорк Айлендерс» и «Тампа-Бэй», является обладателем приза НХЛ «Колдер Трофи» (2001), вручаемый лучшему новичку. Вместе со сборной России он стал чемпионом мира 2008 года.

Флорида
4:3ОТ
0:2, 2:0, 1:1
Анахайм
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