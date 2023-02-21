Бобровский повторил рекорд Набокова по числу побед в НХЛ

В понедельник «Флорида» победила «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме со счетом 4:3. Эта победа стала для 34-летнего Бобровского 353-й в 629 матчах в НХЛ. Столько же у Набокова, который провел в «регулярках» 697 матчей.

Бобровский в НХЛ выступал также за «Филадельфию» и «Коламбус». Он дважды становился обладателем награды «Везина Трофи», вручаемой лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ (2013, 2017). В составе сборной России Бобровский завоевал по одной медали каждого достоинства на чемпионатах мира по хоккею.