«Филадельфия» с Проворовым обыграла «Калгари», прервав четырехматчевую серию поражений

Встреча прошла в Калгари на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» и завершилась победой гостей со счётом 4:3.

В составе победителей отличились Трэвис Конечны, Николя Делорье, Тони Деанджело и Уэйд Эллисон. Российский защитник Иван Проворов не отметился результативными действиями.

За «Калгари» забивали Микаэль Баклунд, Тайлер Тоффоли и Эндрю Манджапане.

Таким образом, «Филадельфия» прервала четырёхматчевую серию поражений. «Калгари», в свою очередь, потерпел третье поражение за последние четыре матча.