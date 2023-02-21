Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Трактор
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Куньлунь
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург
Айлендерс
24
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
Виннипег
14
Хоккей. НХЛ
20.02
Флорида
Анахайм
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
20.02
Бостон
Оттава
31
Все события
09:49 (мск), источник: Чемпионат.com

«Филадельфия» с Проворовым обыграла «Калгари», прервав четырехматчевую серию поражений

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Филадельфию Флайерз».

Калгари
ФиладельфияНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Встреча прошла в Калгари на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» и завершилась победой гостей со счётом 4:3.

В составе победителей отличились Трэвис Конечны, Николя Делорье, Тони Деанджело и Уэйд Эллисон. Российский защитник Иван Проворов не отметился результативными действиями.

За «Калгари» забивали Микаэль Баклунд, Тайлер Тоффоли и Эндрю Манджапане.

Таким образом, «Филадельфия» прервала четырёхматчевую серию поражений. «Калгари», в свою очередь, потерпел третье поражение за последние четыре матча.

В следующем матче «Филадельфия» встретится с «Эдмонтон Ойлерз», а «Калгари» сыграет с «Аризоной Койотс». Матчи пройдут 22 и 23 февраля соответственно.

Читайте также
Калгари
3:4
0:1, 1:2, 2:1
Филадельфия
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 100 эскизов, 2000 рублей и слезинка: как создавали олмпийского мишку
«Ты на лапы его посмотри. Берëм!» Как делались трансферы в 1990-х
Фоторепортажи
25«ПСЖ» обыграл сборную Эр-Рияда: Месси забил, Роналду сделал дубль
18Ротенберг отомстил ЦСКА за три поражения подряд
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь