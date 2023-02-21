Малкин принял участие в массовой драке в матче НХЛ между «Питтсбургом» и «Айлендерс»
Победу в матче одержал клуб из Нью-Йорка.
ТАСС, 21 февраля. «Нью-Йорк Айлендерс» в ночь на вторник обыграл «Питтсбург» со счетом 4:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Брок Нельсон (26, 60-я минуты), Бо Хорват (49) и Андерс Ли (51), у проигравших отличился Джейк Гюнтцель (7), Джейсон Закер (33).
Форвард хозяев Евгений Малкин принял участие в массовой драке во втором периоде, по итогам которой судьи отправили на скамейку штрафников обе пятерки хоккеистов. Вратарь гостей Илья Сорокин отразил 44 из 46 бросков.
«Питтсбург» потерпел третье поражение подряд и занимает пятое место в Столичном дивизионе, набрав 63 очка в 56 играх. «Айлендерс» располагаются строчкой выше с 65 очками в 60 матчах. В следующем матче «Питтсбург» 24 февраля примет «Эдмонтон», «Айлендерс» днем ранее дома сыграют с «Виннипегом».
Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Владимир Тарасенко в домашнем матче с «Виннипегом» (1:4) отдал голевой пас. Его одноклубник вратарь Игорь Шестеркин отразил 17 бросков из 21.
Нападающий «Сан-Хосе» Евгений Свечников в домашнем матче с «Сиэтлом» (4:0) забил седьмой гол в сезоне.