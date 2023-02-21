Феерия в Питтсбурге: массовая драка с хуками Малкина, невероятный сейв Сорокина

Сдавший после трагедии в семье Александра Овечкина «Вашингтон» сильно рискует не попасть в плей-офф. Набирает ход буксовавшая на старте «Флорида», уверенно идет «Питтсбург», а «Айлендерс» сегодня вырвали победу в гостях у прямого конкурента. Матч против «Пингвинз» получился очень горячим и богатым на яркие моменты.

Совершенно проходной первый период остался полностью за «Пингвинз»: они почти втрое перебросали соперника (19−7) и повели благодаря голу Гюнцеля. Илья Сорокин тащил все, что мог, а во втором периоде ему еще и начали помогать партнеры. Просто посмотрите, как Александр Романов вытащил шайбу с ленточки ворот!

Сам Сорокин также отметился шедевральным сейвом, который Крис Летанг будет вспоминать еще долго. Когда легендарный защитник «Питтсбурга» бросал с неудобной, он наверняка видел шайбу уже в сетке, но российский вратарь выставил клюшку и не дал голу состояться.

Сразу после этого момента у ворот «Айлендерс» вспыхнула массовая драка. Вратари, как в недавнем матче «Анахайма» и «Лос-Анджелеса», драться не хотели, но все равно было горячо. Евгений Малкин, например, показал свои боксерские навыки.

Яркая концовка второго периода явно взбодрила гостей. Под впечатлением от игры Сорокина, видимо, остался и вратарь «Питтсбурга» Тристан Джарри. Бросок Бо Хорвата был не самым опасным, но шайба все-таки оказалась в воротах. Бывший капитан «Ванкувера» удачно вошел в новую команду: на счету Хорвата уже четыре шайбы в восьми матчах.

Победу же «Айлендерс» принес Андерс Ли, и в этой комбинации без участия Хорвата не обошлось. Генменеджер клуба Лу Ламорелло все-таки смог добавить то, чего так не хватало «Островитянам» для цельной игры.