Дубль Кузьменко не спас «Ванкувер» от поражения в матче против «Нэшвилла»
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Хоккеисты «Ванкувер Кэнакс» потерпели поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нэшвилл Предаторз».
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Хоккеисты «Ванкувер Кэнакс» потерпели поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нэшвилл Предаторз».
Встреча, которая состоялась в Нэшвилле, завершилась победой хозяев площадки в серии буллитов со счетом 5:4 (1:0, 2:2, 1:2, 0:0, 1:0). В составе победителей шайбы в основное время забросили Коул Смит (5-я минута), Филип Томасино (28), Нино Нидеррайтер (40) и Микаэль Гранлунд (48). У «Ванкувера» дубль оформил российский нападающий Андрей Кузьменко (33, 60), также голами отметились Шелдон Дрис (40) и Конор Гарланд (59). Автором победного броска в серии буллитов стал форвард «Нэшвилла» Мэтт Дюшейн. Кузьменко свою попытку не реализовал.
Форвард «Кэнакс» Василий Подколзин результативными действиями не отметился. Нападающий «Предаторз» Яков Тренин нанес один бросок в створ ворот и очков не набрал.