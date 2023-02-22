СМИ узнали дату возвращения Овечкина в Вашингтон
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прибудет в американскую столицу в среду, сообщает журналистка ESPN Эмили Каплан в Twitter.
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прибудет в американскую столицу в среду, сообщает журналистка ESPN Эмили Каплан в Twitter.
Капитан «Вашингтона» должен сыграть в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Анахайм Дакс» (23 февраля) или «Нью-Йорк Рейнджерс» (25 февраля).
Ранее 37-летний Овечкин получил небольшой отпуск от клуба и вылетел из США в Москву из-за смерти отца. «Вашингтон» без россиянина проиграл четыре последних матча, в общей сложности серия поражений команды достигла пяти встреч, «Кэпиталз» идут вне зоны плей-офф.
Овечкин 15 февраля сообщил о смерти своего отца Михаила на 72-м году жизни. Он был похоронен на Долгопрудненском кладбище в Московской области 18 февраля.