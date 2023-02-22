Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Барыс
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
Локомотив
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Салават Юлаев
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
Филадельфия
42
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
Вегас
Б
32
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Металлург
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
Северсталь
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
Лос-Анджелес
21
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
Ванкувер
Б
54
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
ЦСКА
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало
Торонто
36
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон
Детройт
13
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
Сент-Луис
41
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
Монреаль
25
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
Анахайм
61
Все события
10:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ узнали дату возвращения Овечкина в Вашингтон

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прибудет в американскую столицу в среду, сообщает журналистка ESPN Эмили Каплан в Twitter.

ВашингтонНХЛ: таблица и календарь
Наверх
18
фотографий
18
фотографий
18
фотографий

Капитан «Вашингтона» должен сыграть в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Анахайм Дакс» (23 февраля) или «Нью-Йорк Рейнджерс» (25 февраля).

Ранее 37-летний Овечкин получил небольшой отпуск от клуба и вылетел из США в Москву из-за смерти отца. «Вашингтон» без россиянина проиграл четыре последних матча, в общей сложности серия поражений команды достигла пяти встреч, «Кэпиталз» идут вне зоны плей-офф.

Овечкин 15 февраля сообщил о смерти своего отца Михаила на 72-м году жизни. Он был похоронен на Долгопрудненском кладбище в Московской области 18 февраля.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Поражена часть мозга': у Костомарова крайне тяжелое состояние
Сломанные ребра и пробитое легкое. Героическая история лыжницы на Олимпиаде
Возрастное ограничение 18+
Фоторепортажи
13Крутой заезд: как прошел «Дакар-2023»
25«ПСЖ» обыграл сборную Эр-Рияда: Месси забил, Роналду сделал дубль
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь