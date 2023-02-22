СМИ узнали дату возвращения Овечкина в Вашингтон

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Капитан «Вашингтона» должен сыграть в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Анахайм Дакс» (23 февраля) или «Нью-Йорк Рейнджерс» (25 февраля).

Ранее 37-летний Овечкин получил небольшой отпуск от клуба и вылетел из США в Москву из-за смерти отца. «Вашингтон» без россиянина проиграл четыре последних матча, в общей сложности серия поражений команды достигла пяти встреч, «Кэпиталз» идут вне зоны плей-офф.