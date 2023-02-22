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10:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Макдэвид стал пятым игроком в истории НХЛ по скорости достижения 800 очков

В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Эдмонтон Ойлерз» и «Филадельфией Флайерз». Волевую победу в матче одержали хозяева со счётом 4:2.

ЭдмонтонНХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид забросил две шайбы и отдал результативную передачу, доведя своё общее количество очков в НХЛ до 802 (283+519). На это 26-летнему канадцу потребовалось 545 матчей.

Таким образом, Макдэвид стал пятым хоккеистом в истории НХЛ по скорости достижения 800 очков в лиге. Быстрее всех это сделал Уэйн Гретцки, которому понадобилось 352 матча на 800 очков. Второе место занимает Марио Лемье, потративший 410 игр. На третьем месте Майк Босси — 525 матча. Четвёртое место у Петера Штястны — 531 матч.

В текущем сезоне на счету Макдэвида 105 (44+61) очков в 58 матчах.

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Эдмонтон
4:2
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Филадельфия
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