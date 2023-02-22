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19:49 (мск), источник: ТАСС

Хоккеист Овечкин вернулся в расположение «Вашингтона» после отъезда в Россию

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Российский нападающий Александр Овечкин вернулся в расположение клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» после отъезда в Россию в связи со смертью отца. Об этом в среду на своей странице в Twitter сообщил журналист официального сайта НХЛ Том Гулитти.

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Источник: AP 2022

14 февраля пресс-служба «Вашингтона» сообщила, что Овечкин покинул расположение клуба из-за семейных обстоятельств. На следующий день хоккеист сообщил о смерти отца, Михаила Овечкина, которому был 71 год. 18 февраля в подмосковном Долгопрудном состоялись похороны отца игрока.

Овечкину 37 лет, он был выбран «Вашингтоном» под первым номером драфта НХЛ в 2004 году. В составе команды россиянин стал победителем Кубка Стэнли в 2018 году. Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов НХЛ в регулярных чемпионатах, на его счету 812 шайб. По этому показателю он уступает только канадцу Уэйну Гретцки (894).

В текущем сезоне Овечкин набрал 54 (32 заброшенные шайбы + 22 результативные передачи) очка в 54 матчах. «Вашингтон» без Овечкина потерпел четыре поражения подряд и опустился на шестое место в турнирной таблице Столичного дивизиона с 62 очками в 59 матчах. В следующем матче столичная команда в ночь на 24 февраля примет «Анахайм».

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