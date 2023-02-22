Хоккеист Овечкин вернулся в расположение «Вашингтона» после отъезда в Россию

14 февраля пресс-служба «Вашингтона» сообщила, что Овечкин покинул расположение клуба из-за семейных обстоятельств. На следующий день хоккеист сообщил о смерти отца, Михаила Овечкина, которому был 71 год. 18 февраля в подмосковном Долгопрудном состоялись похороны отца игрока.

Овечкину 37 лет, он был выбран «Вашингтоном» под первым номером драфта НХЛ в 2004 году. В составе команды россиянин стал победителем Кубка Стэнли в 2018 году. Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов НХЛ в регулярных чемпионатах, на его счету 812 шайб. По этому показателю он уступает только канадцу Уэйну Гретцки (894).