Овечкин впервые высказался о смерти отца

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Ранее 37-летний Овечкин получил небольшой отпуск от клуба и вылетел из США в Москву. Позже он сообщил о смерти своего отца, скончавшегося на 72-м году жизни. Михаил Овечкин был похоронен на Долгопрудненском кладбище в Московской области 18 февраля. В среду утром россиянин прибыл на базу «Вашингтона» и провел первую тренировку.

«Я прибыл буквально пару часов назад, вернулся на лед сразу же, как только смог. Это жизнь. Очевидно, что у меня выдалась тяжелая неделя и психологически, и физически. Но я чувствую поддержку от организации, фанатов. Это многое для меня значит. Все мои партнеры по команде оказывают мне полную поддержку. В семье мы стараемся поддерживать друг друга. Моя мама сейчас здесь, мой брат прилетит в следующем месяце. Они останутся со мной. Мы постараемся быть вместе в этот трудный момент жизни», — сказал Овечкин клубному телевидению.

«Сейчас я постараюсь от всего отвлечься, поставить мой разум в другое положение, получить энергию от своей команды. Это трудная ситуация для моей семьи, но я счастлив сейчас, что вернулся (на лед), увидеть парней, их улыбки. Это другая атмосфера в отличии от той, которая была у меня в последние дни. Папа дал мне все свое здоровье, все свое время. Он путешествовал со мной по всему миру, был на каждой тренировке, если появлялась возможность. У него было хорошее чувство юмора, он понимал людей. Мы будем скучать по его улыбке, его энергии», — добавил хоккеист.