Вратарь «Айлендерс» Сорокин сделал 25 сейвов и стал первой звездой игры НХЛ с «Виннипегом»

ТАСС, 23 февраля. «Нью-Йорк Айлендерс» дома со счетом 2:1 обыграл «Виннипег» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в четверг.

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 22, 23.02.2023, 3:00 Айлендерс 2 Виннипег 1

В составе победителей шайбы забросили Себастьян Ахо (18-я минута), Симон Хольмстрём (50). У проигравших единственная шайба на счету Николая Элерса (25).

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 25 из 26 бросков по своим воротам и был признан первой звездой матча. Он провел 43-ю игру в сезоне и одержал с командой 19-ю победу. Российский защитник «Айлендерс» Александр Романов не отметился результативными действиями.

«Айлендерс» занимают четвертое место в турнирной таблицей Столичного дивизиона, команда набрала 67 очков в 61 матче. У идущего вторым в Центральном дивизионе «Виннипега» 71 очко после 58 встреч. В следующем матче «Айлендерс» примут «Лос-Анджелес» 25 февраля, «Виннипег» в этот же день дома сыграет с «Колорадо».