Вратарь «Айлендерс» Сорокин сделал 25 сейвов и стал первой звездой игры НХЛ с «Виннипегом»
Матч закончился победой нью-йоркской команды со счетом 2:1.
ТАСС, 23 февраля. «Нью-Йорк Айлендерс» дома со счетом 2:1 обыграл «Виннипег» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в четверг.
В составе победителей шайбы забросили Себастьян Ахо (18-я минута), Симон Хольмстрём (50). У проигравших единственная шайба на счету Николая Элерса (25).
Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 25 из 26 бросков по своим воротам и был признан первой звездой матча. Он провел 43-ю игру в сезоне и одержал с командой 19-ю победу. Российский защитник «Айлендерс» Александр Романов не отметился результативными действиями.
«Айлендерс» занимают четвертое место в турнирной таблицей Столичного дивизиона, команда набрала 67 очков в 61 матче. У идущего вторым в Центральном дивизионе «Виннипега» 71 очко после 58 встреч. В следующем матче «Айлендерс» примут «Лос-Анджелес» 25 февраля, «Виннипег» в этот же день дома сыграет с «Колорадо».
В других матчах игрового дня «Калгари» в гостях победил «Аризону» (6:3). «Чикаго» на выезде оказался сильнее «Далласа» (4:3), уступая по ходу матча со счетом 0:3. Нападающий «Далласа» Денис Гурьянов отметился результативной передачей.