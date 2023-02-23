Главный тренер «Вашингтона» рассказал о состоянии Овечкина

Лавиолетт отметил, что нападающий находится в хорошем расположении духа с учетом событий, произошедших в его жизни. «Тот факт, что он захотел приехать сразу после перелета, чтобы выйти на лед и быть рядом со своими партнерами по команде, говорит о том, что его разум готов к работе», — заявил тренер.