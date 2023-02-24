«Вашингтон» обменял российского защитника Орлова в «Бостон»

Ранее «Кэпиталз» сообщили, что россиянин не попал в заявку на матч регулярного чемпионата против «Анахайм Дакс» по причинам, связанным с возможным обменом игрока. Вместе с Орловым в «Бостон» был обменян американский нападающий Гарнет Хэтэуэй.

В качестве компенсации «Вашингтон» получил от «Брюинз» выборы в первом раунде драфта НХЛ 2023 года, во втором раунде драфта НХЛ 2025 года и в третьем раунде драфта НХЛ 2024 года, а также нападающего Крэйга Смита. Отмечается, что «Кэпиталз» в рамках сделки удержат половину зарплаты Орлова. Его шестилетний контракт с кэпхитом 5,1 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2022/23. В сделке также был задействован клуб «Миннесота Уайлд». «Дикари» приобрели Орлова в обмен на выступающего за московский ЦСКА нападающего Андрея Светлакова, а затем отдали российского защитника «Бостону», удержав 25 процентов его зарплаты и получив от «Брюинз» право выбора в пятом раунде драфта НХЛ 2023 года. Права на Светлакова также были переданы «Бостону» от «Вашингтона».

«Мы благодарим Дмитрия за его вклад в нашу организацию. Он помог клубу выиграть Кубок Стэнли в 2018 году. Данная сделка позволит нам привлечь в команду молодежь и улучшить клубную систему», — сказал генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан.