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09:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Вашингтон» обменял российского защитника Орлова в «Бостон»

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» обменял российского защитника Дмитрия Орлова в «Бостон Брюинз», сообщается в пресс-релизе «столичных».

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Источник: Reuters

Ранее «Кэпиталз» сообщили, что россиянин не попал в заявку на матч регулярного чемпионата против «Анахайм Дакс» по причинам, связанным с возможным обменом игрока. Вместе с Орловым в «Бостон» был обменян американский нападающий Гарнет Хэтэуэй.

В качестве компенсации «Вашингтон» получил от «Брюинз» выборы в первом раунде драфта НХЛ 2023 года, во втором раунде драфта НХЛ 2025 года и в третьем раунде драфта НХЛ 2024 года, а также нападающего Крэйга Смита. Отмечается, что «Кэпиталз» в рамках сделки удержат половину зарплаты Орлова. Его шестилетний контракт с кэпхитом 5,1 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2022/23. В сделке также был задействован клуб «Миннесота Уайлд». «Дикари» приобрели Орлова в обмен на выступающего за московский ЦСКА нападающего Андрея Светлакова, а затем отдали российского защитника «Бостону», удержав 25 процентов его зарплаты и получив от «Брюинз» право выбора в пятом раунде драфта НХЛ 2023 года. Права на Светлакова также были переданы «Бостону» от «Вашингтона».

«Мы благодарим Дмитрия за его вклад в нашу организацию. Он помог клубу выиграть Кубок Стэнли в 2018 году. Данная сделка позволит нам привлечь в команду молодежь и улучшить клубную систему», — сказал генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан.

В текущем сезоне Орлов набрал 19 очков (3 шайбы + 16 голевых передач) в 43 матчах. Россиянин был выбран «Вашингтоном» во втором раунде драфта НХЛ — 2009 и всю карьеру провел в «Кэпиталз», с которыми стал обладателем Кубка Стэнли. В составе сборной России защитник стал чемпионом мира 2014 года и трехкратным бронзовым призером первенств планеты.

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