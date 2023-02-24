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09:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Два ассиста Малкина не спасли «Питтсбург» от разгрома в матче НХЛ

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» потерпели крупное поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Эдмонтон Ойлерз».

ПиттсбургНХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча, которая состоялась в Питтсбурге, завершилась со счетом 7:2 (2:1, 4:0, 1:1) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили установивший личный рекорд по голам в одном чемпионате (45) капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид (14-я и 57-я минуты), Леон Драйзайтль (18), Кайлер Ямамото (27), Девин Шор (28), Уоррен Фегеле (36) и Райан Ньюджент-Хопкинс (39). У «Питтсбурга» дубль оформил Крис Летанг (2, 59).

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин записал на свой счет две голевые передачи. «Питтсбург» потерпел пятое поражение в последних шести матчах чемпионата.

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Питтсбург
2:7
1:2, 0:4, 1:1
Эдмонтон
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