Два ассиста Малкина не спасли «Питтсбург» от разгрома в матче НХЛ

Встреча, которая состоялась в Питтсбурге, завершилась со счетом 7:2 (2:1, 4:0, 1:1) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили установивший личный рекорд по голам в одном чемпионате (45) капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид (14-я и 57-я минуты), Леон Драйзайтль (18), Кайлер Ямамото (27), Девин Шор (28), Уоррен Фегеле (36) и Райан Ньюджент-Хопкинс (39). У «Питтсбурга» дубль оформил Крис Летанг (2, 59).