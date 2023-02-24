Два ассиста Малкина не спасли «Питтсбург» от разгрома в матче НХЛ
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» потерпели крупное поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Эдмонтон Ойлерз».
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» потерпели крупное поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Эдмонтон Ойлерз».
Встреча, которая состоялась в Питтсбурге, завершилась со счетом 7:2 (2:1, 4:0, 1:1) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили установивший личный рекорд по голам в одном чемпионате (45) капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид (14-я и 57-я минуты), Леон Драйзайтль (18), Кайлер Ямамото (27), Девин Шор (28), Уоррен Фегеле (36) и Райан Ньюджент-Хопкинс (39). У «Питтсбурга» дубль оформил Крис Летанг (2, 59).
Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин записал на свой счет две голевые передачи. «Питтсбург» потерпел пятое поражение в последних шести матчах чемпионата.