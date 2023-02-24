«Вашингтон» проиграл аутсайдеру в первом матче Овечкина после возвращения

Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась победой гостей со счетом 4:2 (0:1, 2:1, 2:0). В составе победителей шайбы забросили Исак Лундестрем (28-я минута), Трой Терри (30), Якоб Сильверберг (43) и Дерек Грант (59). У «столичных» отличились Ти Джей Оши (12) и Ник Дженсен (30).

Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провел первый матч после перерыва, нанес пять бросков в створ ворот, провел один силовой прием и очков не набрал. Форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов нанес два броска в створ и совершил один хит. Защитник «Дакс» Дмитрий Куликов отметился голевой передачей.