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13:33 (мск), источник: Sports.Ru

«Вашингтон» и Орлов не договорились о сроке нового контракта. Клуб предлагал 3 года, игрок хотел 6 лет

«Вашингтон» обменял Дмитрия Орлова в «Бостон», так как не договорился с ним о сроке контракта. Как сообщает «Матч ТВ», клуб предлагал 31-летнему защитнику соглашение на 3 года. Сам игрок хотел подписать договор на 6 лет.

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Источник: Reuters

В июне 2017 года Орлов подписал контракт с «Кэпиталс» на 6 лет с кэпхитом 5,1 миллиона долларов. Срок его действия истекает летом этого года.

«Вашингтон» предлагал новую сделку на три года, сторона игрока (агент Марк Гандлер) хотела контракт на шесть лет. По всем оценкам экспертов «Кэпиталс» в ближайшие два-три года ждет коренная перестройка состава. Орлов в 34 года мог бы и не получить новое предложение. В то время клубу был бы нужен не ветеран с большой зарплатой, а молодежь и обновление состава за драфт-пики.

В данном случае между «Вашингтоном» и игроком критическим был не финансовый вопрос. О деньгах бы они договорились. Но вот о сроке контракта договориться не сумели, поэтому в итоге перед дедлайном появился вариант с обменом в «Бостон». Сейчас «Кэпиталс» взяли драфт-пики. Команда готовится к перестройке, которая начнется через два года, — говорится в сообщении источника канала.

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