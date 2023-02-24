«Вашингтон» и Орлов не договорились о сроке нового контракта. Клуб предлагал 3 года, игрок хотел 6 лет

В июне 2017 года Орлов подписал контракт с «Кэпиталс» на 6 лет с кэпхитом 5,1 миллиона долларов. Срок его действия истекает летом этого года.

«Вашингтон» предлагал новую сделку на три года, сторона игрока (агент Марк Гандлер) хотела контракт на шесть лет. По всем оценкам экспертов «Кэпиталс» в ближайшие два-три года ждет коренная перестройка состава. Орлов в 34 года мог бы и не получить новое предложение. В то время клубу был бы нужен не ветеран с большой зарплатой, а молодежь и обновление состава за драфт-пики.