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09:30 (мск), источник: ТАСС

Форвард «Каролины» Свечников достиг отметки в 260 очков в НХЛ

В текущем сезоне он набрал 51 очко.

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Источник: Reuters
Хоккей

НХЛ 2022-2023
Неделя 22, 25.02.2023, 3:00

Каролина4Оттава0

ТАСС, 25 февраля. «Каролина» в ночь на субботу обыграла «Оттаву» со счетом 4:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Шайбы забросили Брент Бёрнс (4-я минута), Сет Джарвис (7), Мартин Нечас (53) и Брэди Шей (57).

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников отдал две голевые передачи, в текущем сезоне НХЛ игрок набрал 51 очко (21 шайба + 30 голевых передач). Всего в регулярных чемпионатах на его счету 260 (110+150) очков в 340 матчах.

«Каролина» возглавляет турнирную таблицу Столичного дивизиона, команда набрала 86 очков в 57 играх. «Оттава» идет на седьмом месте в Атлантическом дивизионе с 58 очками после 57 встреч. В следующем матче «Каролина» дома сыграет с «Анахаймом» 26 февраля, «Оттава» в этот же день на выезде встретится с «Монреалем».

Хоккей

НХЛ 2022-2023
Неделя 22, 25.02.2023, 3:00

Флорида1Баффало3

В других матчах игрового дня «Баффало» на выезде со счетом 3:1 обыграл «Флориду», голкипер проигравших Сергей Бобровский отразил 32 броска из 35, «Лос-Анджелес» в гостях был сильнее «Нью-Йорк Айлендерс» (3:2), вратарь хозяев Илья Сорокин отразил 26 бросков из 28.

«Монреаль» одержал гостевую победу над «Филадельфией» (5:2), у проигравших одну из шайб забросил защитник Иван Проворов.

«Торонто» на своем льду в овертайме победил «Миннесоту» (2:1), вратарь хозяев Илья Самсонов одержал 21-ю победу в сезоне, отразив 24 броска из 25.

«Виннипег» дома со счетом 1:5 уступил «Колорадо», нападающий гостей Валерий Ничушкин отдал одну голевую передачу его одноклубник вратарь Александр Георгиев сделал 26 сейвов.

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Филадельфия
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0:2, 0:1, 2:2
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