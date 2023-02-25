«Рейнджерс» обменяли российского нападающего Виталия Кравцова в «Ванкувер»

За 23-летнего форварда «рейнджеры» получили 24-летнего нападающего Уильяма Локвуда, а также право выбора в седьмом раунде драфта-2026.

Отметим, что Локвуд в нынешнем сезоне принял участие в 13 матчах, в которых набрал одно очко за результативную передачу.

Напомним, ранее Кравцов запросил обмен в другой клуб. Главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан заявлял, что россиянин не проходит в первые три звена. В текущем сезоне 23-летний форвард провёл 28 матчей в регулярном чемпионате и набрал 6 (3+3) очков.