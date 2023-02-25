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25 февраля, источник: Чемпионат.com

«Рейнджерс» обменяли российского нападающего Виталия Кравцова в «Ванкувер»

Российский нападающий Виталий Кравцов обменян из «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Ванкувер Кэнакс», сообщает пресс-служба «косаток» в «Твиттере».

Рейнджерс
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Источник: AP 2022

За 23-летнего форварда «рейнджеры» получили 24-летнего нападающего Уильяма Локвуда, а также право выбора в седьмом раунде драфта-2026.

Отметим, что Локвуд в нынешнем сезоне принял участие в 13 матчах, в которых набрал одно очко за результативную передачу.

Напомним, ранее Кравцов запросил обмен в другой клуб. Главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан заявлял, что россиянин не проходит в первые три звена. В текущем сезоне 23-летний форвард провёл 28 матчей в регулярном чемпионате и набрал 6 (3+3) очков.

Кравцов был выбран «Рейнджерс» под общим девятым номером на драфте НХЛ 2018 года. Прошлый сезон нападающий провёл в КХЛ, выступая за «Трактор». В 19 матчах регулярного сезона форвард отметился 13 (6+7) очками. В плей-офф на счету Кравцова 15 матчей и 10 (7+3) очков.

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