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00:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дубль россиянина Марченко помог «Коламбусу» обыграть «Эдмонтон» в НХЛ

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Российский форвард Кирилл Марченко помог «Коламбус Блю Джекетс» переиграть «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), оформив дубль.

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Источник: AP 2022

Встреча, прошедшая в Коламбусе в субботу, завершилась со счетом 6:5 (1:0, 3:4, 2:1) в пользу хозяев. Марченко отличился на 2-й и 24-й минутах, также у победителей дубль оформил Джек Рослович (50 и 55), по шайбе забросили Бун Дженнер (22) и Патрик Лайне (26). У гостей дубль сделал Коннор Макдэвид (33 и 35), который также отметился двумя голевыми передачами, по шайбе забросили Уоррен Фогель (27), Леон Драйзайтль (30) и Зак Хайман (58).

«Коламбус» (43 очка) идет на последней строчке в таблице Восточной конференции НХЛ, а «Эдмонтон» (72) располагается на четвертом месте в таблице Западной конференции.

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Коламбус
6:5
1:0, 3:4, 2:1
Эдмонтон
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