Дубль россиянина Марченко помог «Коламбусу» обыграть «Эдмонтон» в НХЛ

Встреча, прошедшая в Коламбусе в субботу, завершилась со счетом 6:5 (1:0, 3:4, 2:1) в пользу хозяев. Марченко отличился на 2-й и 24-й минутах, также у победителей дубль оформил Джек Рослович (50 и 55), по шайбе забросили Бун Дженнер (22) и Патрик Лайне (26). У гостей дубль сделал Коннор Макдэвид (33 и 35), который также отметился двумя голевыми передачами, по шайбе забросили Уоррен Фогель (27), Леон Драйзайтль (30) и Зак Хайман (58).